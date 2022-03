Incidente allo svincolo autostradale, auto contro il guardrail

LEGNANO-CERRO MAGGIORE

E' accaduto poco fa, due le persone rimaste ferite e finite in ospedale

Incidente a Cerro Maggiore allo svincolo autostradale dell'A8 di Legnano: auto contro il guardrail.

Incidente per entrare in autostrada

L'auto è finita contro il guardrail. Due le persone rimaste ferite. E' quello che è successo poco fa, in prossimità dello svincolo dell'A8 di Legnano. Sul territorio di Cerro Maggiore, un'auto che stava imboccando l'autostrada in direzione Milano è infatti finita contro lo spartitraffico autostradale. Dopo l'impatto e vista la scena, alcuni automobilisti hanno allertato il 112.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorritori con l'ambulanza dell'Sos Uboldo che hanno prestato le loro cure a una donna di 45 e a un uomo di 54 che si trovavano a bordo della vettura. Entrambi sono poi stati condotti in ospedale, in codice giallo, per alcune contusioni riportate nell'impatto.