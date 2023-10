Incidente sul lavoro: 45enne in ospedale

Infortunio sul lavoro a Parabiago nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 ottobre. Un uomo di 45 anni è stato trasportato all'ospedale di Legnano.

Infortunio sul lavoro: coinvolto un 45enne

Un infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 ottobre, in un impianto situato in via Santa Maria. Nella ditta parabiaghese un uomo, 45 anni, è rimasto ferito per cause ancora da accertare.

Sul posto i soccorsi

Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto a soccorrere il lavoratore in codice rosso sono giunte un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano insieme all'automedica. Nel teatro dell'accaduto si sono portati anche gli agenti della Polizia Locale parabiaghese.

Il trasporto in ospedale

Al termine delle prime medicazioni, la vittima del sinistro è stata trasportata in codice giallo in ospedale a Legnano.