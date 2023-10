Apre domani il bando per 64 alloggi Sap nell'Alto milanese

Sono 64 gli alloggi SAP messi a bando, immediatamente assegnabili e dislocati nei Comuni appartenenti al Piano di Zona dell’Altomilanese; i Comuni in cui maggiore è il numero degli alloggi a bando sono Legnano con 21, Nerviano con 10 e Busto Garolfo con 8.

Le domande devo essere presentate, esclusivamente on line, sul sito https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ dalle ore 9 del 4 ottobre ed entro le ore 12.00 del 20 novembre.

«Con questo avviso pubblico continuiamo a vedere i risultati del lavoro svolto dall’amministrazione comunale sul recupero degli alloggi popolari – sottolinea Mario Brambilla, consigliere incaricato per le Politiche abitative. Ci siamo da subito concentrati sulla messa a disposizione in tempi il più possibile brevi degli alloggi rimasti vuoti: per questo i quindici alloggi comunali ristrutturati grazie ai fondi regionali sono potuti entrare nel bando contribuendo a rispondere ai bisogni abitativi dei nostri concittadini. Voglio ricordare che lo scorso anno abbiamo rimesso in circolo trenta alloggi comunali e che da qualche settimana sono ricominciati i lavori nel cantiere Aler di via delle Rose, il complesso di tre palazzine che, in prospettiva, renderà disponibile un’altra sessantina di alloggi in città».