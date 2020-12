Si rompe un braccio durante un inciente e il vigile che lo soccorre gli dona una maglietta personalizzata della Polizia Locale. A Corbetta la magia del Natale regala un’emozione ad Andrea, dopo lo spavento.

Si rompe il braccio in un incidente, il vigile gli fa un sorpresa

Il Comando di Polizia Locale ha preso molto a cuore la storia di Andrea, ferito in un sinistro stradale: nulla di grave, ma un gesso che dovrà portare anche sotto le feste. E allora un nuovo agente, Matteo, in servizio da quest’anno al Comando, ha voluto fargli una sorpresa. Per Matteo era il primo incidente stradale in cui ha prestato soccorso e, tra l’altro, con un ferito giovanissimo.

Emozione sotto l’albero

Visto il periodo Natalizio, ha quindi deciso di fare una bellissima sorpresa al giovane Andrea, regalandogli la maglia della Polizia Locale e un’altra sorpresa.

“Questo gesto così semplice e così raro, riempie davvero il cuore di gioia! In bocca al lupo per tutto Andrea, e grazie di cuore per la tua gentilezza Matteo – ha commentato il sindaco Marco Ballarini – Sono momenti come questi che restituiscono a tutti noi quella Speranza, che ci spinge ad essere migliori”.

