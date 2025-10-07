Incidente in via Moscova: si è costituito l’automobilista che era scappato

Si tratta di un 38enne senza fissa dimora che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Al volante di una Range Rover, si era schiantato contro una Renault Clio per poi darsi alla fuga. Ora si è costituito.

Si è costituito il conducente scappato dopo l’incidente in via Moscova

L’uomo si è presentato spontaneamente al Comando della Polizia Locale di Legnano, ammettendo la responsabilità di quanto accaduto martedì 30 settembre all’angolo tra le vie Moscova e Resegone. Si tratta di un 38enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e che la Polizia Locale, grazie a un’accurata attività investigativa, aveva provveduto a identificare.

Non aveva rispettato lo stop all’intersezione con via Resegone

L’uomo, che guidava un’auto a forte velocità su via Moscova, non aveva rispettato lo stop all’intersezione con via Resegone e causato un incidente che ha coinvolto cinque auto, quattro parcheggiate e una che transitava in via Resegone. Il conducente di quest’ultima era stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso per le ferite, mentre il responsabile dell’incidente si era dato alla fuga.

Per lui è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso

