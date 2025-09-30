Due mezzi si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Resegone e uno è scappato.

Incidente in via Moscova a Legnano, dove due auto si sono scontrate e uno dei due mezzi è scappato.

Automobilista fugge dopo l’incidente in via Moscova a Legnano

Lo schianto è avvenuto alle 14 di oggi, martedì 30 settembre, all’altezza dell’intersezione con via Resegone e ha danneggiato anche due vetture parcheggiate lungo la strada. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce rossa cittadina (intervenuta in codice giallo), la Polizia Locale e i Vigili del fuoco, ma hanno trovato solo una delle due auto coinvolte nell’incidente. L’altra infatti si è allontanata subito dopo l’impatto.

Un uomo di 43 anni è finito all’ospedale in codice giallo

Il personale del 118 ha prestato le prime cure al conducente ferito, un uomo di 43 anni: le sue condizioni non erano tale da destare preoccupazione, tuttavia il paziente è stato trasportato al Pronto soccorso cittadino in codice giallo. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per un paio d’ore, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.