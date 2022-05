Incidente in bici: coinvolte due persone

A Gaggiano

I soccorsi sono giunti lungo la Strada Alzaia Naviglio Grande a Gaggiano per un incidente in bici che ha visto rimanere coinvolte due persone.

Incidente in bici lungo la Strada Alzaia Naviglio Grande a Gaggiano: è successo stamani, mercoledì 18 maggio 2022.

Cos'è successo a Gaggiano

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 9.13 di oggi, mercoledì 18 maggio, per un incidente in bici lungo la strada Alzaia Naviglio Grande a Gaggiano. Sul posto, in codice giallo, due ambulanze e un'automedica per soccorrere due uomini, uno di di 48 e uno di 49 anni. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi, tanto che uno è stato portato in codice giallo al San Carlo e uno in codive verde al Fornaroli di Magenta. Sul posto, per capire la dinamica di quanto successo, gli agenti del Consorzio Fontanili.