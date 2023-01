Incidente fra un'auto e una moto: in gravi condizioni un 49enne

Un motociclista di 49 anni è rimasto vittima di un incidente oggi, 26 gennaio a Lainate: sul posto sono arrivate due ambulanze in codice rosso.

Incidente auto-moto: 49enne codice rosso

Scontro poco dopo le 15 lungo la Circonvallazione Ovest di Lainate: ad avere la peggio un uomo di 49 anni che era in sella alla sua moto. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica in codice rosso: dopo i primi interventi sul posto l'uomo è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Il luogo dove è avvenuto l'incidente: