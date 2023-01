Addio a Christian, scomparso in un incidente d'auto

Si è svolto oggi pomeriggio, 24 gennaio 2023, a Parabiago, il funerale di Christian Ghizzi tragicamente scomparso a causa di un incidente in auto.

Addio a Cristian, scomparso a 26 anni

Il giovane, che viveva a Villastanza, si è schiantato in auto contro un palo e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: la chiesa dei Santi Gervaso e Protaso era gremita per dare l'ultimo saluto al giovane. Presente insieme alla mamma Patrizia, il papà e il fratello. A officiare la messa era presente don Maurilio Frigerio che ha voluto ricordare il ragazzo nella predica:

"La memoria di Cristian sia un momento di verità, un momento autentico e questo silenzio diventa utile per scoprire il valore della vita, il nostro dono più grande. La morte ci ricorda che siamo creature deboli".

Presenti tanti amici e conoscenti: all'uscita del feretro gli amici hanno brindato per l'ultima volta con Christian, alzando i bicchieri al cielo, seguiti da un grande applauso da parte di tutti i presenti.