Dramma a Casorezzo: morto 26enne in un incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio.

Dramma a Casorezzo: morto 26enne in un incidente

Dramma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio a Casorezzo. Le sirene di Forze dell'ordine e ambulanza hanno interrotto la quiete cittadina intorno alle 23 quando in via Parabiago si è verificato un sinistro stradale. I soccorritori dell'autolettiga di Arluno, intervenuti in codice rosso, hanno soccorso un giovani di 26 anni che a bordo del suo mezzo è andato a impattare contro un ostacolo. Il giovane, in gravi condizioni, è stato prontamente trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano ma per lui non c'è stato nulla da fare: è spirato poco dopo l'arrivo al nosocomio.

La dinamica e la causa del sinistro sono ora al vaglio delle Forze dell'Ordine.