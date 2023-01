Dramma a Casorezzo: morto 26enne in un incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio.

26enne morto in un incidente: la dinamica

Intorno alle 23 di ieri, 21 gennaio, a Casorezzo, un 26enne italiano, residente a Parabiago, celibe, incensurato, mentre percorreva via per Parabiago a bordo della propria auto, a causa della perdita aderenza dell’autovettura con il manto stradale e dello scivolamento su un terriccio ghiaioso presente ai bordi della strada, ha impattato violentemente contro un muro in cemento sul lato destro della carreggiata. Immediatamente soccorso da personale sanitario dell'ambulanza di Arluno, a causa delle gravi ferite, è deceduto subito dopo l’arrivo all’ospedale di Legnano. Automezzo sottoposto a sequestro. Indagini in corso.