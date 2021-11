Incidente sul lavoro al luna park cittadino

Legnano

L'uomo stava smontando la giostra quando la pavimentazione si è staccata, cadendogli addosso

Incidente sul lavoro al luna park di Legnano. Un lavoratore del parco divertimenti di via Toselli è rimasto schiacciato da una giostra nella tarda serata di ieri, 7 novembre, attorno alla mezzanotte.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 34enne fosse occupato nello smontaggio di una giostra, quando la pavimentazione in ferro della giostra dei cavalli si sarebbe sganciata cadendogli addosso. Non gravissime ma serie le condizioni dell'uomo.

I soccorsi

Soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa cittadina e dall'automedica, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso ma, come detto, non sarebbe in pericolo di vita, trauma toracico e frattura della clavicola. L'uomo è ancora sotto osservazione all'ospedale di Legnano