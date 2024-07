Eventi per l'estate anche in Canazza con teatro e musica

Con “Ping, Pong e la Montagna”, la Bella Estate dei bambini e delle bambine arriva domani pomeriggio nel quartiere Canazza di Legnano: alle 17, nella baita degli alpini (via Colombes, 19), andrà in scena il lavoro del Teatro Gasp, uno spettacolo adatto a tutte le età, dedicato al tema della tolleranza, del rispetto e della socialità. L’ingresso è libero e gratuito; non occorre prenotazione.

La musica dal vivo

Sempre alla baita degli alpini, dal teatro per i più piccoli si passerà alla musica venerdì 2 agosto alle 21.30, quando si esibirà Simcha Ben, trio formato da Rouben Vitali (clarinetto/sax), Fabio Marconi (chitarra/bombardino) e Davide Bonetti (fisarmonica) e impegnato in un ideale viaggio musicale nell’Est europeo e medio orientale che spazierà dalle steppe russe alla tradizione ebraica, dai ritmi balcanici a quelli greci. Ingresso libero.