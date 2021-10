Incendio nel porticato, anziana gravemente ustionata

INVERUNO

Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno messo in salvo la donna; è all'ospedale in codice rosso

Incendio nel porticato-box

Le fiamme sono scoppiate nelle notte e hanno distrutto il porticato-box dell'abitazione: la donna che viveva in quella casa è ora in ospedale con gravi ferite causate dalle ustioni. E' quanto successo stanotte, intorno alla 1.30 a Inveruno, in via Vittorio Veneto. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sviluppate e propagate nella struttura.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza del 118 e all'automedica dell'ospedale. I pompieri sono riusciti a estrarre dalla fiamme la donna che lì ci abita, una 71enne. Dopo le prime cure sul posto, è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda gravemente ustionata: per lei ustioni di secondo e terzo grado su alcune parti del corpo.

