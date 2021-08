Incendio nel palazzo, al lavoro anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno

Incendio nel palazzo di via Antonini a Milano, sul posto vi sono anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Incendio nel palazzo milanese, al lavoro anche i pompieri di Inveruno

Le immagini del palazzo di via Antonini a Milano in fiamme hanno fatto il giro di tutta la nazione, e non solo. Ora, tra le squadre impegnate nello spegnimento delle fiamme, vi sono anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

L'incendio è quello scoppiato domenica 29 agosto 2021. Una scena spaventosa quella che si è osservata da tutta la zona. Il palazzo residenziale, di 15 piano, è stato completamente avvolto dalle fiamme. All'intero l'immobile ospitava 70 famiglie. Non ci sono state vittime nè feriti, ma i danni sono ingentissimi.

Lo spegnimento

Come detto, dal pomeriggio di ieri, lunedì 30 agosto 2021, anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno sono sul posto in supporto alle squadre cittadine impegnate nelle varie operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

LE FOTO: