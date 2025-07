Incendio in una casa, salvato anche un gatto. Ma il cane non ce l'ha fatta

SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Incendio in casa a Cuggiono, sul posto i Vigili del fuoco.

Incendio in una casa

Nessun ferito, salvato un gatto ma il cane non ce l'ha fatta. E' questo il bilancio dell'incendio scoppiato la mattina di ieri, giovedì, a Cuggiono. Intorno alle 11 le fiamme hanno riguardato un appartamento di corte, in via Novara, e il tetto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due mezzi, quelli di Legnano e di Magenta, i Carabinieri, ambulanza e automedica, Polizia Locale e veterinari. Le fiamme sono state domante tempestivamente, l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Nessuna persona si è fatta male, un cane è morto e un gatto è stato messo in salvo.