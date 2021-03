Incendio in un sottotetto: arrivano i pompieri

Incendio in un sottotetto di via Santa Maria a Cuggiono: l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Incendio in un sottotetto: cos’è successo

Incendio in via Santa Maria a Cuggiono. Ieri , giovedì 18 marzo 2021, dopo le 22, in un cortile di via Santa Maria, dopo il parcheggio sotterraneo, è andato a fuoco un sottotetto. Sul posto quattro mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che prontamente hanno domato l’incendio impedendo che potesse espandersi.

Nessun ferito

La causa, secondo una prima ricostruzione, è una canna fumaria che ha preso fuoco incendiando il sottotetto. Sul luogo dell’incendio anche una pattuglia dei Carabinieri e un’ambulanza. Fortunatamente non ci sono stati feriti né malori. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il tetto dell’abitazione e controllato le case confinanti, per verificare che non ci fossero problemi.