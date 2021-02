Macchina in fiamme in un garage sotto il livello stradale a Cuggiono: è quanto successo nella serata di oggi, martedì 2 febbraio 2021.

Macchina in fiamme: arrivano i pompieri

Un’auto parcheggiata in un posteggio privato sotto il livello stradale di via Santa Maria a Cuggiono ha preso fuoco. E’ successo intorno alle 18.30 di oggi, martedì 2 febbraio. Subito i cittadini, allarmati dal fumo che fuoriusciva dal garage, hanno allertato i Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri volontari di Inveruno, che in poco tempo, hanno domato le fiamme. Per fortuna non si contano feriti o altri danni oltre all’auto che invece è andata completamente distrutta.