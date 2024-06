Vigili del fuoco in azione a San Giorgio su Legnano in via Conte di Cavour 17 per un incendio che ha colpito un appartamento e il tetto di una palazzina di due piani.

Incendio in appartamento: una persona trasportata in ospedale

Un uomo di 41 anni è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dopo aver respirato i fumi derivati dalla combustione. Nell'incendio fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre persone. Sei i mezzi del comando dei Vigili del fuoco di via Messina a Milano che dopo aver avuto ragione delle fiamme stanno adesso procedendo alla bonifica dell'area e alla verifica statica dell'edificio.