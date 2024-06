Auto sfonda la vetrina del supermercato: paura a Parabiago

Un'auto ha sfondato la vetrina del supermercato: attimi di paura a Parabiago. Il sinistro, nel quale i clienti e i cassieri sono miracolosamente rimasti illesi, è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, al punto vendita Unes. Vetrate a pezzi e interni divelti, poi casse chiuse.

La ricostruzione dell'accaduto

Momenti di paura quelli vissuti stamane, intorno alle 10.15, al supermercato Unes di via Cuoco a Parabiago. Un'auto a marchio Mercedes ha sfondato la vetrina del punto vendita sbarcando letteralmente alle casse. Il mezzo, per ragioni che restano ancora da appurare, è rimasto incastrato tra due terminali di cassa.

Tragedia sfiorata

Una vera e propria tragedia sfiorata. L'incidente non ha infatti coinvolto nessuno dei clienti che erano sul punto di pagare la propria spesa né i cassieri che stavano lavorando. Per loro così come per il personale del negozio sono stati comunque attimi di paura e concitazione fino all'arrivo dei soccorsi.

Il conducente, 90 anni, trasportato in ospedale per accertamenti

Protagonista dell'incidente un novantenne residente a Legnano, che dopo le prime medicazioni ricevute sul posto è stato portato in codice verde all'ospedale Mater Domini di Castellanza per accertamenti. La sua auto non ha subito danni notevoli. Le casse e l'ingresso della struttura invece sì. Il supermercato è poi rimasto chiuso dopo che le casse hanno smesso di funzionare.