Incendio alla Meraviglia, operaio si sente male ore dopo per aver inalato i fumi

I soccorritori del 118 di nuovo in via Amalfi a Legnano nella serata di ieri, martedì 23 maggio 2023, dopo il rogo alla Meraviglia Modelli.

Incendio alla Meraviglia, un quarto operaio portato all'ospedale

L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 e la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa cittadina, che ha soccorso un operaio 21enne della ditta specializzata nella produzione di modelli per fonderia all'interno della quale tre ore prima era scoppiato un incendio. Sul momento infatti il giovane, che non era stato lambito dalle fiamme, aveva riferito di sentirsi bene e non era stato trasportato in ospedale. Qualche ora dopo però ha avvertito malessere e, poiché aveva inalato i fumi sprigionati dal rogo, è stato soccorso e portato al Pronto soccorso di Legnano.

Il titolare, ancora in prognosi riservata, sarà trasferito a Milano

A prendere fuoco era stato del truciolato, le fiamme avevano poi intaccato un macchinario ma grazie al pronto intervento dei pompieri, arrivati sul posto con cinque mezzi, il rogo non si era esteso al capannone. Tre le persone immediatamente coinvolte: uno dei proprietari dell'azienda, di 83 anni, era stato trasportato al Pronto soccorso di Legnano in codice rosso ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata, in procinto di essere trasferito a Milano in un reparto specializzato in ustioni; mentre due dipendenti di 26 anni erano rimasti leggermente intossicati dai fumi ed erano stati ricoverati in codice giallo, ma saranno dimessi a breve.