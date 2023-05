Legnano non segna mai, Gallarate ne approfitta

Basket: Legnano fermato dal Gallarate.

Legnano basket, lo stop

Gara3 da dimenticare per Legnano. Nella partita casalinga di ieri, sabato 20 maggio 2023, i Knights (che conducono la serie 2-1) sono caduti sotto i colpi del Gallarate. "Gara3 che può essere un crocevia importante della serie e che si gioca in un Pala Esse Solar gremito a metà di tifosi Legnanesi e metà di Gallarate - commentano dalla società legnanese - Il primo quarto è meno scioccante delle prime due gare e Legnano con Marino e Antonietti riesce ad avere buone soluzioni da fuori e da sotto, mantenendo avanti i Knights, nonostante le percentuali di Passerini implacabile nel primo tempo.

Dopo 10' il punteggio è 16-19 e sembra andare tutto abbastanza bene. Però dal secondo periodo i Knights iniziano ad avere difficoltà in attacco che, come spesso succede, influisce poi sulla fase difensiva, scialba e spesso troppo molle rispetto a Gallarate. Il punteggio è decisamente basso e la partita non ha nulla di spettacolare, ma Gallarate riesce ad avanzare nel punteggio e chiude avanti 36-30 dopo metà gara. Qui finisce la cronaca. Legnano smette di segnare.

Le percentuali dei secondo 20' minuti sono sotto al 20%; nessun uomo in doppia cifra, solo Mazzantini e Sacchettini di poco sopra al 50% dal campo.

Gallarate fa una partita lineare e onesta, ma con diversi errori che Legnano non punisce mai. Il terzo periodo si chiude sul 63-40, mentre alla fine i punti di scarto saranno 30 con la gara che si chiude sul 79-49. Record negativo per i Knights che in serie B non hanno mai segnato così poco e match che porta la serie a Gara4, lunedì sera alle 20.30 sempre a Gallarate".

L'analisi

Esse Solar Gallarate - 3G Electronics Legnano 79-49 (16-19, 20-11, 27-10, 16-9)

Esse Solar Gallarate: Federico Passerini 22 (2/2, 5/7), Francesco Gravaghi 11 (1/2, 2/5), Shaquille Hidalgo Quiroz 10 (3/7, 1/3), Federico De bettin 9 (1/2, 2/4), Giorgio Trentini 9 (1/2, 1/3), Riccardo Antonelli 6 (3/7, 0/1), Matteo Clerici 3 (0/1, 1/1), Matteo Basso 3 (0/0, 1/1), Andrea Filippi 2 (0/7, 0/0), Lorenzo Ielmini 2 (1/3, 0/2), Dejan Bresolin 2 (1/1, 0/0), Marco Calzavara 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Riccardo Antonelli 9) - Assist: 14 (Andrea Filippi 3)

3G Electronics Legnano: Gian Marco Drocker 9 (1/3, 2/7), Michael Sacchettini 8 (4/10, 0/1), Luca Antonietti 7 (2/7, 1/3), Saverio Mazzantini 7 (2/3, 1/2), Giacomo Leardini 6 (1/2, 1/4), Tommaso Marino 6 (0/3, 1/4), Juan Marcos Casini 3 (0/1, 1/4), Diego Terenzi 3 (1/1, 0/2), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/1), Alessandro Ferrario 0 (0/1, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/2, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 12 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Luca Antonietti 8) - Assist: 9 (Tommaso Marino 4)