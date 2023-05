Fiamme in un capannone, tre persone ustionate

Capannone in fiamme a Legnano.

Capannone a fuoco

Le fiamme si sono sprigionate da un capannone. E' quanto successo poco fa a Legnano. Erano le 16.15 quando è scoppiato l'incendio alla Meraviglia Modelli di via Amalfi, una ditta specializzata nella produzione di modelli per fonderia in legno multistrato, resina e alluminio. A prendere fuoco è stato del truciolato, le fiamme hanno poi intaccato un macchinario ma grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto con cinque mezzi, il rogo non si è esteso al capannone.

L'intervento

Sul posto sono arrivati due ambulanze, la Croce rossa di Busto Arsizio e il Cvps di Arluno, l'automedica dell'ospedale, la Polizia Locale e i Vigili del fuoco di Legnano, di Busto Arsizio e quelli volontari di Inveruno che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l'area. Tre le persone rimaste coinvolte: uno dei proprietari dell'azienda, di 83 anni, e due dipendenti di 26 anni sono rimasti lievemente ustionati e sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.