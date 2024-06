Incendio al "Chiostro solidale", raccolta fondi per aiutare le famiglie che ci abitano

Incendio al "Chiostro solidale" di Cerro Maggiore, una raccolta fondi per aiutare la comunità di famiglie che ci vive a riparare i danni.

Tre appartamenti inagibili e tanto lavora da fare per riparare i vari ambienti andati distrutti nell'incendio che ha colpito il "Chiostro solidale", ex convento dei Frati Cappuccini di Cerro Maggiore nella serata di sabato 22 giugno 2024. E ora è stata lanciata una raccolta fondi, dal titolo "Ripartiamo insieme", per aiutare la comunità di famiglie che vive all'interno del chiostro (che già avevano ringraziato la comunità per la vicinanza dimostrata) che dovrà fare i conti con lavori e spese per far tornare tutto come prima dell'incendio.

La raccolta fondi è il mezzo scelto dalla comunità di famiglie per far arrivare gli aiuti di chi volesse dare una mano. Dicono infatti dalla comunità:

"Care amiche, cari amici, come sapete pochi giorni fa al Chiostro Solidale è scoppiato un incendio che, per essere domato, ha richiesto un complesso intervento da parte dei Vigili del Fuoco. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma ci sono volute diverse ore prima di riuscire a spegnere definitivamente le fiamme. Dal giorno dopo abbiamo iniziato a fare i conti con questa nuova realtà. Fortunatamente stiamo tutti bene, ma i danni sono ingenti; l’area interessata è vasta e tre famiglie della comunità non potranno rientrare nelle loro case finché non sarà ricostruita.

Noi stiamo reagendo come abbiamo sempre fatto, insieme, e siamo molto grati di non essere soli ad affrontare questo momento. Fin dai primi istanti, non appena si è sparsa la notizia, abbiamo ricevuto solidarietà e offerte d’aiuto da parte di tante persone che in questi anni hanno incrociato il nostro cammino. Sentiamo forte il vostro sostegno e questo ci dà tanta forza e fiducia nel futuro. Grazie.

Ci avete chiesto come potete essere d’aiuto, ma non è ancora il momento di ricostruire. La cosa più importante che possiamo fare ora, finché l’area non sarà messa in sicurezza, è prepararci ai lavori e alle spese che dovremo affrontare. Se desiderate aiutarci abbiamo aperto una raccolta fondi specifica per questa emergenza, che abbiamo chiamato 'Ripartiamo insieme". Potete trovare tutte le informazioni per contribuire a questo link: https://forms.gle/UQ8s4VCwZ2WyFEqe6.

Grazie per il vostro sostegno, ogni piccolo aiuto è importante per aiutarci a ricostruire, ancora una volta insieme".