Incendio al "Chiostro solidale": conta dei danni, le famiglie ringraziano la comunità per la vicinanza

Incendio al "Chiostro solidale" di Cerro Maggiore: gran parte della struttura inagibile, la comunità di famiglie che ci vive ringrazia il paese.

Incendio al "Chiostro solidale", la conta dei danni

Nessuno è rimasto ferito. Ora è il momento della conta dei danni. E' quanto sta avvenendo all'interno del "Chiostro solidale", ex convento dei Frati Cappuccini di Cerro Maggiore dove oggi abita una comunità di famiglia e dove ieri è scoppiato un incendio (partito da un appartamento con fumo e fiamme visibili da grande distanza). Ora le famiglie stanno verificando - insieme alle autorità preposte - le situazioni dello stabile. Di sicuro un appartamento non sarà utilizzabile e bisognerà vedere le condizioni degli altri.

Il grazie alla comunità

"Grazie di cuore da tutti noi per la vostra vicinanza - si legge in un posto su Instagram della comunità di famiglie che così si rivolge alla comunità cerrese - Sì, avremo bisogno di voi. Stiamo cercando di capire che passi fare. Presto vi faremo sapere come aiutarci per come potete".