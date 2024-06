Incendio nel "Chiostro solidale", sul posto 6 mezzi dei pompieri

Incendio nel "Chiostro solidale", lo spazio comunitario ospitato nell'ex convento dei Frati Cappuccini di Cerro Maggiore

Incendio nel "Chiostro solidale"

Fiamme e fumo dal "Chiostro solidale". E' quanto sta succedendo in questi istanti a Cerro Maggiore, all'interno dell'area (prima dell'ex convento dei Frati Cappuccini) in cui vive una comunità di famiglie. E' successo oggi, domenica 23 giugno 2024, intorno alle 19.30.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati diversi 6 mezzi dei Vigili del fuoco, l'ambulanza del 118, l'automedica dell'ospedale e i Carabinieri di Cerro Maggiore. In questo momento sono in corse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Non si registrano feriti.