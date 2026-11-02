Incendiato il cassonetto degli abiti usati, monito del sindaco: “Beni pubblici non diventino bersaglio dei vandali”

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“L’incendio della scorsa notte al cassonetto degli abiti usati vicino alla scuola dell’infanzia di Cuggiono e i recenti abbandoni di rifiuti sul territorio superano di gran lunga il concetto di semplice bravata”. A dirlo è stato il sindaco Sergio Berra che è intervenuto sul raid avvenuto la notte di oggi, lunedì 2 novembre in paese.

La Polizia Locale al lavoro con indagini mirate

Anche se in questo specifico caso il contenitore danneggiato non è di proprietà comunale, l’offesa al decoro, alla sicurezza e al senso civico che ha visto protagonisti i vandali ora colpisce l’intera comunità.

“Sui casi di abbandono dei rifiuti – ha spiegato il primo cittadino – la nostra Polizia Locale è già al lavoro con indagini mirate: i responsabili che verranno individuati saranno perseguiti con la massima fermezza prevista dalla legge. È il momento di richiamare tutti a un utilizzo corretto e rispettoso dei beni comuni. I cestini stradali e i contenitori di raccolta non sono bersagli per il vandalismo né discariche per i rifiuti domestici: sono strumenti indispensabili per mantenere pulite le nostre vie, tutelare l’ambiente e garantire un paese vivibile per tutti noi”.

Il monito del sindaco

Come Amministrazione comunale, ha spiegato sempre Berra, “continueremo a fare la nostra parte con controlli, prevenzione e investimenti sull’educazione. Tuttavia, serve un cambio di passo culturale diffuso: accanto ai diritti non vanno mai dimenticati i doveri e le responsabilità verso la comunità a cui nessuno può sottrarsi. Un grazie ai Vigili del fuoco che con il loro pronto intervento hanno scongiurato conseguenze peggiori“.