In corso il recupero degli oggetti nella palazzina sgomberata per l’incendio

Una quarantina le persone alloggiate in albergo a spese del Comune. Una decina quelle che hanno deciso di sistemarsi a casa di parenti. Intanto i ponteggi sono stati quasi completati, a breve si potrà quindi iniziare a lavorare per la messa in sicurezza e la sistemazione del tetto.

Si è lavorato anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta per rimediare ai danni e alle conseguenze dell’incendio che nella notte fra venerdì 3 e sabato 4 aprile ha causato lo sgombero di tutti gli appartamenti della palazzina comunale di via Pisacane 34 a Legnano.

Quasi completata l’installazione dei ponteggi sulla palazzina danneggiata dal rogo

Alle 7.30 della mattina di Pasqua gli operai della ditta incaricata hanno cominciato il montaggio dei ponteggi su due lati dello stabile, quelli che si affacciano su via 20 Settembre e sul cortile e che questa mattina erano quasi terminati. A breve si potrà quindi cominciare a lavorare per la messa in sicurezza e la sistemazione del tetto. Nel frattempo, già nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, è partito il recupero degli oggetti da parte degli inquilini nei loro appartamenti, avvenuto con l’accompagnamento del personale dei Vigili del fuoco e proseguito oggi, lunedì 6. Questa mattina, con i Vigili del fuoco erano presenti il sindaco Lorenzo Radice, gli agenti della Polizia Locale e i volontari della sezione di Legnano della Croce rossa.

Quaranta sfollati in albergo a spese del Comune, una decina ospiti da parenti

Dopo le prime due notti trascorse dall’incendio sono al momento una quarantina gli inquilini ospitati a spese del Comune in alberghi del territorio, di Legnano, Canegrate e Villa Cortese; una decina le persone che hanno scelto di sistemarsi in casa di parenti. Il Comune, in questi giorni, sta offrendo i pasti, che sono serviti nel Cas della Croce Rossa di viale Cadorna.