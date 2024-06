In centro con un boa in spalla: multato

In centro a Legnano con un boa sulla spalla: multato.

Non è certo passato inosservato quell'uomo che, nel pomeriggio di domenica, era a spasso nel pieno centro cittadino di Legnano on un boa sulle spalle. Numerosissime infatti le persone che, in Piazza San Magno, si sono avvicinate per osservare da vicino quell'enorme rettile.

I provvedimenti

Ma non solo. Del fatto sono stati subito informati i Carabinieri e la Polizia locale. A procedere è stata quest'ultima che ha provveduto a multare l'uomo in quanto aveva portato quel rettile in un luogo non idoneo e creando scompiglio