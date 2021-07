Panico tra i cittadini che si trovavano nel centro di Rho e che si sono trovati davanti un uomo con in braccio un pitone lungo oltre tre metri

Un uomo camminava tranquillo in via Matteotti con il pitone in braccio

A spasso per le vie del centro cittadino con in braccio un pitone di tre metri e mezzo. Panico sabato pomeriggio, giorno dello shopping, in via Matteotti e nelle altre vie del centro cittadino a causa di un uomo che camminava per strada con in braccio un pitone di oltre tre metri di colore giallo. A dare l’allarme al comando della Polizia locale alcuni cittadini che si trovavano nella centralissima via Matteotti e hanno assistito al passaggio dell’uomo con in braccio il serpente. Uomo che sembrava divertito dalle facce impaurite di coloro che si trovavano nel centro storico.

I cittadini hanno subito chiamato la Polizia locale

Accortosi del movimento che si stava formando intorno a lui, l’uomo ha allungato il passo verso il Pasquè facendo poi perdere le tracce prima dell’arrivo degli agenti.

Quando i due agenti della Polizia locale sono arrivati nel centro storico le persone che hanno telefonato al comando hanno raccontato dell’uomo e del pitone giallo di oltre tre. Alcuni dei cittadini che si trovavano nel centro storico avrebbero raccontato agli agenti di aver già visto in altre occasioni quell’uomo che con mota probabilità abiterebbe in una corte di via Livello.

Chiunque vedesse in giro l'uomo con in braccio il pitone chiami i vigili

Gli agenti della Polizia locale stanno effettuando controlli in tutto il centro storico per cercare di risalire all’uomo. Si tratterebbe di un tipico pitone Moluro Albino, riconoscibile dalle caratteristiche striature bianco-gialle, una specie che quando diventa adulta può risultare molto aggressiva anche per l’uomo. Chiunque vedesse in giro quest’uomo è pregato di avvisare il comando della Polizia locale di corso Europa.