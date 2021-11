In auto contro la recinzione di una casa: 69enne gravissimo

LEGNANO

L'uomo è stato colpito da malore mentre si trovava alla guida; sul posto la Croce Rossa, automedica, Vigili del fuoco e Polizia locale.

In auto contro la cinta

Ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua auto. Ha così perso il controllo della vettura che è finita contro la recinzione di una casa. E' quanto successo la mattina di oggi, lunedì 29 novembre 2021, in via Moscova a Legnano. Erano circa le 10 quando l'uomo, M.G., 69 anni, ha iniziato a non sentirsi bene. E con la macchina è finito contro una cinta.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati, in codice rosso, i soccorritori della Croce Rossa, l'automedica dell'ospedale oltre ai Vigili del Fuoco di Legnano e alla Polizia locale. I pompieri si sono messi al lavoro, spostando l'auto per permettere i soccorsi all'uomo. Il 69enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Danni lievi alla carrozzeria della vettura e alla cinta.