Sono ufficialmente partiti in questi giorni i lavori per il ripristino dei lampioni non funzionanti nelle vie di Bareggio.

Un intervento a lungo atteso dai cittadini, con disagi che avevano finito per diventare una vera e propria odissea soprattutto in certe vie e specie con il recente diminuire delle ore di luce.

Illuminazione pubblica, partiti i tanti attesi lavori di ripristino

I primi lavori hanno riguardato sostituzione dei corpi luce non funzionanti. Gli operatori sono intervenuti in particolare nelle strade a maggiore rischio. In settimana il sindaco Linda Colombo aveva ricordato ai cittadini quanto già affermato nell'ultimo Consiglio comunale:

«Come spiegato nei giorni scorsi, nel giro di un anno verranno cambiati tutti gli oltre 2mila punti luce presenti sul territorio comunale e ne saranno creati più di 200 nelle zone più buie del paese. Tale intervento ci porterà finalmente ad avere una rete di illuminazione efficiente e al passo coi tempi».

Già risolto il guasto nella frazione di San Martino

Ma gli imprevisti capitano anche durante i grandi interventi e infatti in settimana un guasto importante aveva interessato alcune vie della frazione di San Martino, per la precisione via Pertini e via San Protaso che si erano trovate improvvisamente al buio. Come spiegato anche in questo caso dal primo cittadino, il malfunzionamento era stato determinato da un cortocircuito In alcune vie limitrofe, tra cui la via Santo Stefano, ma è stato già risolto. Martedì Colombo ha inoltre aggiornato la popolazione in merito a ulteriori interventi eseguiti dagli operatori:

«Intanto, finalmente, sono iniziati gli interventi di ripristino dei lampioni spenti da tempo: l’impresa è già intervenuta in via Ravelli, via Gallina, via Novara, via Torino e nel parcheggio tra via 4 Novembre e via Diaz».

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che in caso di nuovi guasti dalla rete i cittadini sono invitati a fare le dovute segnalazioni al numero verde 800 688 811.