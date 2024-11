Da oggi 15 novembre 2024 e fino al 17 si terrà una complessa esercitazione di Protezione civile su tutto il territorio metropolitano.

Maxi esercitazione della Protezione civile su tutto il territorio provinciale

Si tratta di un’importante occasione di addestramento e aggiornamento pratico, organizzata per mettere alla prova le capacità di intervento del volontariato organizzato e della struttura di coordinamento di Città metropolitana di Milano e CCV-MI, testando il sistema in scenari realistici di emergenza. Sono 18 i comuni coinvolti nelle attività operative dell’operazione MAST (Metropolitan Area Safety Test) 2024.

Le aree che ospiteranno le esercitazioni si trovano a:

Abbiategrasso

Bareggio

Buscate

Cassano d'Adda

Cernusco sul Naviglio

Cinisello Balsamo

Cologno Monzese

Gaggiano

Garbagnate Milanese

Legnano

Milano

Parabiago

Paullo

Pero

Pieve Emanuele

Pozzuolo Martesana

Solaro

Trezzano sul Naviglio

Diversi gli scenari che verranno affrontati

Al test prenderanno parte oltre 90 Ets con circa 1000 volontari e volontarie di Protezione Civile, enti locali, Vigili del Fuoco, sistema sanitario, operatori e osservatori della Città metropolitana di Milano. Il ritrovo per tutti è alla location principale di Pieve Emanuele, e lì verranno poi assegnate le destinazioni operative. Saranno simulati diversi scenari di emergenza, sia diurni, sia notturni. Volontari e volontarie saranno impegnati in esercitazioni di:

interventi idrogeologici, con prove di pompaggio e gestione delle acque in scenari alluvionali

taglio alberi e liberazione delle aree ed operazioni di rimozione di alberi caduti o a rischio per la sicurezza della popolazione

ricerca di persone scomparse con unità cinofile specializzate in mantrailing e ricerca a scovo

supporto logistico e installazioni illuminotecniche per operare in aree colpite da blackout o difficilmente accessibili

operazioni di antincendio boschivo.

Un lavoro corale su tutto il territorio

Il coordinamento dei singoli scenari e della maxi esercitazione sarà coordinato dal CCV-MI Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano.

L'obiettivo del MAST 2024 è consolidare il coordinamento degli ETS (Gruppi Comunali/intercomunali e associazioni) per un efficiente e pronta risposta a tutela della sicurezza della comunità, mettendo sotto stress il sistema metropolitano.