Illuminazione pubblica, presto interventi su oltre duemila punti luce

Nell’ultimo Consiglio comunale si è tra le altre cose discusso anche della pubblica illuminazione, da tempo vero e proprio cruccio dell’Amministrazione di Bareggio.

Illuminazione, presto interventi su oltre 2mila punti luce

Come spiegato dal sindaco Linda Colombo in settimana, a seguito della firma del contratto con il nuovo gestore A2A sono state programmate due riunioni di coordinamento per stabilire da dove iniziare con i lavori anche in base alle segnalazioni ricevute.

«In questi mesi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su malfunzionamenti dei corpi luminosi in diverse zone di Bareggio e frazioni, però volevo tranquillizzare tutti che stiamo facendo delle riunioni, una l'abbiamo oggi (giovedì ndr) e una lunedì 4 novembre, sulla situazione del ripristino dell'illuminazione».

Stando al cronoprogramma dovrebbe avvenire a breve la sostituzione dei corpi luminosi nelle zone più sensibili e più a rischio, per poi passare alla sostituzione dei corpi luminosi a led nell'arco del 2025. I numeri precisi delle sostituzioni sono stati elencati in Consiglio dall’assessore ai Lavori pubblici Raffaella Gambadoro, che ha quantificato in 2.055 i corpi luminosi da sostituire, a cui andranno aggiunti 226 corpi installati ex novo nelle zone in cui vi è carenza. L'assessore ha inoltre precisato che:

«Attualmente una squadra riesce a sostituirne venti al giorno in condizioni di impianti già a norma».

Il sindaco Colombo ha poi ricordato ai cittadini che in caso di avvistamento di un guasto deve essere fatta segnalazione ad A2A al numero verde 800 688 811.

Il commento dell'opposizione

Sulla questione è intervenuto all'indomani del Consiglio comunale il consigliere del Pd Lorenzo Zanzottera, che ha dichiarato: