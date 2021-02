Il sindaco alza il tiro: “Regione metta 100mila euro per oasi felina”

“Le parole non bastano, serve davvero tanto impegno e lavoro. Noi a Corbetta come Amministrazione Comunale abbiamo fatto di tutto e di più per dare una casa accogliente e un futuro ai nostri amici animali più bisognosi. Ora da parte dei politici regionalici aspettiamo tutti un sostegno e un aiuto economico concreto: ho invitato personalmente una richiesta ufficiale per uno stanziamento da parte di Regione Lombardia di 100mila euro per poter realizzare insieme l’oasi felina”, ha detto.