Amici dei Mici “sfrattati”, il Comune verso la proroga? Torna sotto i riflettori il caso dell’associazione corbettese che, nella frazione di Soriano, ha allestito un rifugio per felini, che ora, però, deve smantellare. Dopo un sopralluogo della Forestale è infatti partito il procedimento per abuso edilizio, civile e penale: l’area è agricola e non può ospitare container.

Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per smantellare l’oasi: dal 1° marzo le gattare e 50 mici saranno senza casa. Intanto l’associazione cerca casa, dopo aver deciso di non partecipare al bando comunale, andato deserto, perchè troppo oneroso. La onlus ha chiesto una proroga, negata una prima volta, su cui ora il Comune sta ragionando.

“Abbiamo in atto serie trattative per la nuova oasi, chiediamo una proroga per organizzare il nostro trasloco, per abbattere i ricoveri e fare tutto con tranquillità e sicurezza. Chiediamo tempo perché tanto ne abbiamo perso in attesa di un bando a cui ci è stato impossibile partecipare visto le richieste che venivano fatte. Bando a cui neanche l’altra associazione del territorio ha partecipato, con le nostre stesse motivazioni. Tempo che le restrizioni pandemiche allunga per qualsiasi pratica, incontro e organizzazione. Sul territorio non esiste nessuna associazione che abbia lo spazio idoneo per accogliere la nostra nutrita tribù, con gli spazi necessari, con le cure mediche dedicate, con la forza lavoro dei volontari adeguata a dedicarsene. Se esistesse una tale associazione non ci sarebbero ne il problema ne l’urgenza di cui stiamo parlando. Siamo certi che il nostro lavoro è stato apprezzato dal Comune, ed è questa consapevolezza che ci lascia increduli di non veder accolta la nostra semplice richiesta”.