Il capogruppo regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi in visita alla struttura dell’associazione Amici dei mici. Stoccata al sindaco: “Ci si scaglia sempre con i più deboli”

Gattile di Corbetta: la vicenda sbarca in Regione

La vicenda legata al gattile di Corbetta sarà portata all’attenzione del Consiglio regionale: dopo gli articoli di cronaca che documentavano l’imminente demolizione del gattile questa mattina Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e presidente Fiba, Federazione italiana benessere animale, ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura.

“Ci si scaglia sempre con i più deboli…”

Ad accoglierlo i membri dell’associazione Amici dei mici, che da circa vent’anni si prendono cura dei gatti ospitati all’interno del rifugio. Con la sua visita Comazzi ha voluto “esprimere solidarietà ai tanti volontari e ai mici ospitati”. Animali che rischiano di essere “sbaraccati come dei pacchi; tra questi, 15 presentano patologie gravi e un trasferimento potrebbe rivelarsi fatale”. Quanto al tema del carattere abusivo della struttura, a detta del consigliere “è curioso come questa particolare attenzione non sia rivolta a ben più imponenti strutture abusive. La realtà è che ci si scaglia sempre contro i più deboli e chi non ha voce”.

Comazzi: “Stessa attenzione per tutti gli immobili abusivi?”

Prosegue il capogruppo regionale: “Questi gatti sono stati salvati da abbandoni o ritirati per aiutare persone in difficoltà economica che non potevano più mantenere i loro animali, un servizio pubblico essenziale. Ho dato mandato di eseguire un censimento di tutti gli immobili abusivi presenti nel Comune di Corbetta per capire se anche a loro è rivolta la stessa attenzione”.

Verso una mozione ad hoc in Regione

Oltre a segnalare la situazione ad Ats veterinaria, Gianluca Comazzi poterà il tema in Consiglio regionale, tramite una mozione ad hoc. “Spero che il sindaco di Corbetta voglia concedere una proroga di qualche mese affinché gli animali possano essere spostati senza che la loro salute venga compromessa. La politica non può fare da passacarte ma deve assumersi la responsabilità del bene pubblico. E io sarò sempre a fianco dei più deboli e di chi non ha voce”.