Il paese piange l’ex sindaco Claudio Celora

San Giorgio su Legnano piange la scomparsa dell’ex sindaco Claudio Celora, 67 anni.

Addio all’ex sindaco Claudio Celora

Era stato eletto primo cittadino nel maggio 1998 con l’Ulivo e aveva amministrato il paese fino al 2002. A ricordarlo con commozione e riconoscenza è l’attuale sindaco Claudio Ruggeri, che così scrive sul proprio profilo facebook:

“Oggi San Giorgio si è risvegliato con una brutta notizia. La scomparsa di Claudio Celora, sindaco del nostro paese dal 1998 al 2002. Uomo di profonda cultura e di umanità silenziosa. Lo ricordo sempre presente alle commemorazioni. I suoi suggerimenti sono sempre stati utili e mai imperativi. Persona di riferimento in oratorio quando, da giovane, seguiva la biblioteca La Sorgente. Alla moglie Carolina e al figlio Simone le mie più sentite condoglianze”.

La data del funerale non è ancora stata resa nota.

A marzo era scomparso Ivan Solbiati

Il 2025 per San Giorgio su Legnano era già stato segnato dalla scomparsa di un ex sindaco. A marzo era mancato infatti Ivan Solbiati, che aveva guidato l’Amministrazione comunale nel 1991 e 1992.