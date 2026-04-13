Il mondo del volontariato piange Giacomina Biasini

Ex presidente della sezione cittadina dell'Aido, è mancata ieri, domenica 12 aprile. Il funerale sarà celebrato mercoledì 15 alle 15 in chiesa parrocchiale.

Arconate è in lutto per la scomparsa di Giacomina Biasini, spentasi a 90 anni.

Addio all’ex presidente dell’Aido Arconate Giacomina Biasini

Ex presidente della sezione cittadina dell’Aido (l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), che aveva guidato fino al 2016, è mancata ieri, domenica 12 aprile.

Così la ricorda l’Aido Arconate:

“Oggi salutiamo un pezzo di storia di Aido Arconate. La nostra ex presidente, Giacomina Biasini, ci ha lasciati, dopo una vita spesa per il dono e per gli altri. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla sa quanto amore mettesse in ogni gesto, in ogni parola. Non ti dimenticheremo. Il tuo ‘sì’ alla vita continua attraverso ognuno di noi. Ciao Giacomina”.

Biasini aveva fatto parte anche del comitato Sant’Antonio, prodigandosi per mantenere una tradizione, quella della festa di Sant’Antonio abate con il suo falò, alla quale gli arconatesi sono legatissimi.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 15 aprile alle 15

Il paese le darà l’ultimo saluto mercoledì 15 aprile: il funerale sarà celebrato alle 15 in chiesa parrocchiale e sarà preceduto dalla recita del Rosario (a partire dalle 14.30). La famiglia prega di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte a favore dell’Aido. Biasini riposa alla casa funeraria Giardino degli Angeli di via Marconi 70 a Inveruno (aperta sette giorni su sette dalle 8.30 alle 18 con orario continuato).