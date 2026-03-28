Giulia Ghelfi è il nuovo presidente di Aido Arconate

Passaggio di testimone al vertice di Aido Arconate, l’Associazione italiana per la donazione di organi.

Aido Arconate, Giulia Ghelfi nuovo presidente

Cambiamento, ma continuità. Dopo tanti anni di impegno, Giorgio Mosca ha lasciato il ruolo di presidente Aido di Arconate. Al suo posto, sarà Giulia Ghelfi a guidare l’associazione, portando con sè nuovo entusiasmo, energia e nuove idee. Il passaggio di consegne è stato accompagnato dal ringraziamento a Mosca da parte dell’Amministrazione comunale per i suoi anni di operato, “caratterizzato da disponibilità, spirito di servizio e una forte capacità di coinvolgere il territorio, rendendo AIDO Arconate un punto di riferimento importante per la comunità”.

A Ghelfi, invece, gli auguri di buon lavoro, “con la certezza che saprà proseguire nel solco tracciato, portando avanti con determinazione i valori e gli obiettivi dell’AIDO”.

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