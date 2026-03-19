Il defibrillatore la salva dall’arresto cardiaco: è successo a una 71enne di San Giorgio su Legnano.

Il defibrillatore la salva dall’arresto cardiaco

Colpita da arresto cardiaco e salvata grazie al defibrillatore. E’ quanto successo a San Giorgio su Legnano nei giorni scorsi. Ad essere colpita da malore è stata una donna di 71 anni che si trovava nella zona del municipio. I passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112 e sono corsi a recuperare il defibrillatore, presente nelle vicinanze, mentre la sala operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha fatto arrivare sul posto la pattuglia della Polizia Locale, anch’essa dotata di defibrillatore. L’apparecchio è stato utilizzato, prima che arrivasse l’automedica di Legnano.

I soccorritori hanno poi preso in carico la paziente iniziando le manovre di rianimazione avanzata, trasportandola poi all’ospedale di Legnano.

Dopo alcuni giorni di ricovero in Terapia intensiva, la donna è stata risvegliata consentendo di sciogliere la prognosi.

La gioia del sindaco

“Queste sono belle notizie – il commento del sindaco Claudio Ruggeri – Sono stati ben quattro i cittadini che sono intervenuti a seguito della segnalazione sull’applicazione. Il Dae più vicino era quello esterno al municipio e lo hanno utilizzato. Con successo. A San Giorgio sono presenti sei Dae h24: quello del municipio, davanti al Circolo familiare sulla recinzione della chiesa parrocchiale, in piazza mercato, in Piazza Mazzini, in via Magenta 15 e in via Ragazzi del ’99 50″.

L’ennesimo episodio che conferma quando il defibrillatore sia importante e di facile utilizzo: l’apparecchio emette infatti semplici comandi vocali ed è utilizzabile da chiunque.