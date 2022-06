Il cordoglio di Amga sport per la morte del 20enne

Il cordoglio di Amga sport per la tragica fine del giovane che domenica 5 giugno 2022 si era sentito male all’interno dell’impianto natatorio di Legnano.

Il cordoglio di Amga sport: "La piscina si è trasformata in un teatro di dolore"

"La notizia della sua morte è di quelle che mai avremmo voluto ci venisse comunicata - scrive Amga sport in una nota - Aver assistito, in diretta, al malore ed essere stati pronti nell’attivare, in tempi rapidissimi, il protocollo interno e i soccorsi, da parte del personale sanitario, aveva lasciato aperto in tutti noi un barlume di speranza, sebbene le condizioni del ragazzo siano apparse subito decisamente gravi. Una piscina dove la gente va per rilassarsi, divertirsi e allenarsi, si è purtroppo trasformata all’improvviso in un teatro di dolore".

La società si unisce al dolore dei genitori, della famiglia e degli amici del ragazzo

Amga sport, nelle persone dell’amministratore unico Igor Piovesan, del direttore sportivo Andrea Ballarini e di tutto lo staff, "si unisce con sincero e profondo cordoglio ai genitori, a tutta la famiglia e agli amici del ragazzo".