Malore in piscina, grave un 20enne

Malore in piscina a Legnano, giovane in ospedale.

Malore mentre è in piscina

E' stato colpito da un malore mentre si trovava all'interno della piscina comunale di via Gorizia. E ora si trova in gravi condizioni. Stiamo parlando del giovane che questo pomeriggio ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Erano circa le 15.45 quando il ragazzo, 20 anni e in compagnia di alcuni amici, si trovava all'interno dell'impianto sportivo. All'improvviso ha iniziato a non sentirsi bene. E chi era con lui ha chiesto aiuto.

I soccorsi

Le condizioni del giovane sono subito parse gravissime. I primi a intervenire sono stati gli assistenti bagnanti con il defibrillatore. Sul posto è poi arrivata, in codice rosso, l'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica dell'ospedale. Il ragazzo ha ricevuto le prime cure: gli sono state praticate le manovre di rianimazione, poi la corsa all'ospedale di Legnano dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi.