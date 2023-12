Il cliente è in negozio, il ladro ne approfitta e gli ruba una borsa in auto

Ad Arluno si alzano le preoccupazioni sui furti.

La vicenda ad Arluno: il racconto del commerciante

Giovedì 14 dicembre 2023, ad essere colpito, è stato il proprietario di un’auto parcheggiata in via Marconi, che a sorpresa ha ritrovato uno dei finestrini della sua autovettura in frantumi, e ha subito il furto di una borsa che si trovava all’interno del veicolo.

A raccontare l’accaduto è il proprietario di uno dei negozi di via Marconi, Alan Scicchitani.

"Il tutto è avvenuto giovedì intorno le 18.30. Io stavo facendo assistenza ai clienti in negozio, quando ad un certo punto abbiamo sentito che la macchina del mio cliente ha iniziato a suonare. Il cliente è uscito per controllare, ma non ha visto niente. Abbiamo dunque pensato che qualcuno avesse preso dentro l’auto, poiché non ha notato danni evidenti. Intorno alle 19 poi un dipendente è uscito dal negozio e ha notato che il finestrino dell’auto del cliente era stato sfondato e si era frantumato. Il cliente si è quindi reso conto che era stata rubata una borsa".

"Forse è qualcuno del mestiere.., nessuno si è accorto di nulla"

A rendere peculiare l’accaduto è la velocità del furto e l’abilità del rapinatore (o rapinatori).