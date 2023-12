"Così sono diventato illustratore giudiziario"

Nell’aula del Tribunale della Corte d’Assise di Milano, tra un’arringa e l’altra, si sente il suono di una matita che scorre frenetica sulla carta e di un pennello che dà vita ai disegni. La mano che muove quella matita e quel pennello è di Andrea Spinelli, di Arluno classe 1990, artista e primo courtoom sketcher, disegnatore nelle aule di Tribunali.

La pratica del "live painting", del disegno dal vivo, è estremamente diffusa nel mondo anglosassone, dove si declina nella rappresentazione di ogni sorta di evento: dai concerti, ai matrimoni a, per l’appunto, le udienze giudiziarie.

La vita di Andrea però è da sempre dedicata all’arte in diverse sue forme, ed è da queste intersezioni che nasce la sua attività.

È in questo momento che interviene l’interesse per il crime, e Andrea collega i puntini:

Spinelli ha spiegato quali sono gli elementi che cerca di carpire nella realizzazione delle sue opere:

Per quanto riguarda la tecnica pittorica, l’arlunese predilige l’acquerello perché "anche se da usare in aula è scomodo, è la mia tecnica, mi ci ritrovo, e inoltre è molto espressivo. Vengo da quello, e voglio portare ciò che io sono e il mio percorso in questo".

Durante la sua attività, Andrea si trova molto spesso davanti a persone colpevoli di delitti indicibili, principalmente omicidi.

"Sono persone in cui ho percepito un disagio molto forte, sociale o psicologico, che emerge in aula - ha sottolineato - Non si tratta per forza di follia, tutti potrebbero essere persone apparentemente normali, il vicino di casa. Per questo non credo molto nella tesi di chi dice c si diventa mostri all’improvviso, penso sia un processo lento che si sedimenta".