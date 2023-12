Auto si ribalta dopo lo scontro con un'altra vettura

Auto si ribalta dopo l'incidente: paura a Cerro Maggiore.

Auto si ribalta

Grande paura dopo lo scontro tra due vetture: una delle auto è infatti finita ribaltata. E' quanto successo a Cerro Maggiore. Erano circa le 17.50 quando due macchine, per cause ancora da accertare con chiarezza, si sono scontrare mentre percorrevano le via Monte Santo. Dopo l'impatto, una delle due è finita cappottata.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza del Cvps Arluno insieme alla Polizia locale. Due le persone rimaste coinvolte, ossia i due conducenti: una ragazza di 22 anni e un 56enne. Entrambi hanno ricevute le cure sul posto, poi il trasporto in ospedale in codice verde.