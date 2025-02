Ignoti rubano il defibrillatore, è caccia al ladro

Rubato il defibrillatore che si trovava in via D'Annunzio a Canegrate.

Una brutta notizia per la comunità di Canegrate ma non solo: ignoti hanno infatti rubato il defibrillatore che si trovava in via D'Annunzio, a fianco della Casetta dell'acqua. L'importante apparecchio, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è infatti sparito nella notte di oggi, lunedì 3 febbraio 2025. I ladri hanno aperto la teca e portato via lo strumento, senza fare danni materiali.

I casi precedenti sul territorio

Non è la prima volta che i ladri si dimostrano davvero senza cuore. Recentemente avevano rubato uno dei defibrillatori che si trovava a Parabiago così come a Nerviano; l'anno scorso a Legnano ne erano stati rubati 6 (poi un paio erano stati ritrovati e un uomo era stato denunciato per un caso, con l'apparecchio che era stato messo in vendita on line e notato dalla Polizia di Stato).