Un defibrillatore in memoria di "Ciky"

Un defibrillatore in ricordo di "Ciky"

E’ stato installato il 22esimo defibrillatore a Canegrate. Questa volta è quello in memoria di Nicola Marianacci, giovane canegratese scomparso anni fa in un incidente sul lavoro. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi in via D’Annunzio, vicino della Casa dell'acqua (nella foto). Il defibrillatore, strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è disponibile a tutte le ore del giorno ed è dedicato alla memoria di Nicola conosciuto da tutti anche come "Ciky.

Le parole del sindaco

"Grazie alla volontà degli amici e della famiglia di 'Ciky', con il contributo del Comune di Canegrate, della società Calcio Canegrate Academy Milan, dell’associazione Contrada Baggina, di Sessantamilavitedasalvare odv, Cap Holding è stato possibile raggiungere questo importante risultato" afferma l’Amministrazione comunale, presente all’inaugurazione col sindaco Matteo Modica al fianco di familiari e amici del giovane. Sindaco che prosegue: "Verrà installato un altro Dae in collaborazione con Assocomm grazie alle donazioni ricavate dal concerto Note di Natale. E’ un percorso che abbiamo avviato da ormai 10 anni a Canegrate e ci ha portato ad avere diversi defibrillatori sul territorio, oltre ad organizzare sempre molti corsi di formazione sul loro utilizzo. E’ un percorso partito in un Consiglio comunale del 2014 ed è un’iniziativa che seguiamo con un occhio di riguardo. C’è stata la soddisfazione di fare qualcosa per un ragazzo che tanti di noi conoscevano".