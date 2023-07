I funerali di Valentino si svolgeranno mercoledì

Si svolgeranno domani, mercoledì 26 luglio alle 15 nella chiesa dei Santi Eusebio e Maccabei a Garbagnate milanese i funerali di Valentino investito da un'auto mentre era in bicicletta.

Fissata la data dei funerali per Valentino dopo che sul suo corpo è stata disposta l'autopsia, dopo il tragico incidente che ha coinvolto anche una sua amica, ancora in gravi condizioni in ospedale. Il terribile episodio è avvenuto lo scorso 17 luglio verso le 22,35 a Garbagnate Milanese. Due i 15enni coinvolti, un ragazzo e una ragazza: lui, Valentino Serafino Colia non ce l'ha fatta, mentre la giovane è in prognosi riservata.