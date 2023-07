Effettuata l'autopsia sul corpo di Valentino, il 15enne ucciso da un ubriaco

È stata eseguita nel pomeriggio di ieri l’autopsia sul corpo di Serafino Valentino Colia, il 15enne travolto e ucciso da un furgone, lunedì sera, in via Kennedy a Garbagnate Milanese

Nelle prossime ore il corpo sarà restituito alla famiglia per il funerale

I risultati dell'esame autoptico si conosceranno tra qualche settimana, ma nelle prossime ore il corpo del 15enne sarà restituito alla famiglia in modo da poter celebrare il funerale. Resta grave, ma le sue condizioni sono stabili, Ambra L la ragazza residente a Cesate che ha compiuto 16 anni lo scorso 19 luglio nel letto di terapia intensiva dell’ospedale Niguarda di Milano che la sera di lunedì era insieme a Valentino e ad altri amici quando Bogdan Pasca, 32enne romeno, che guidava ubriaco e senza patente li ha investiti

I due 15ennei centrati in pieno dal Ford Transit

I due 15enni sono stati centrati in pieno dal Ford Transit guidato dal 32enne La bici è stata scagliata in un'aiuola, il mezzo è rimasto fermo a centro strada, con il parabrezza e il cofano devastati, a confermare la velocità dell'impatto. Per Valentino non c'è stato nulla da fare: i medici lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo.

L'uomo è stato arrestato aveva un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro

Bogdan Pasca non aveva mai conseguito la patente in Romania, anche se lui dice di si, né tanto meno in Italia. Eppure stava guidando un furgone Ford Transit intestato alla società di Paderno Dugnano per cui lavora come operaio. Per di più pieno di alcol. Dopo lo schianto, l’uomo è subito sceso dal mezzo e ha cercato disperatamente di aiutare il ragazzo. L’uomo aveva un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro, il doppio di quanto consentito per legge a un adulto. I successivi controlli hanno fatto emergere una situazione già palese: per tre volte, dal 2016 ad oggi, era stato denunciato dalle forze dell’ordine per guida senza patente o in stato di ebbrezza. L’ultima volta nel 2020. Ma non finisce qui: il 32enne era già stato censurato per lesioni, stupefacenti, ricettazione, minacce. L'uomo è stato arrestato